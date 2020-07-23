شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى: أكثر من 15 ألف وظيفة شاغرة بـ«البلديات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا عضو مجلس الشورى د.عبدالله الحربي إلى مراجعة الهيكل التنظيمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية وتحقيق المرونة والسرعة في الأداء.

وقال إن تقرير الوزارة المقدم للمجلس يوضح أن نسبة السعودة في عام ٢٠١٩ بلغت ٥٧.٧ في المئة، على الرغم من أن عدد الوظائف الشاغرة في الوزارة ١٥٢٨٧ وظيفة.

واضاف الحربي “هناك ١٢ وكالة و ١٨ إدارة تحت إشراف الوزير مباشرة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هيكلاً فاعلاً إلا بإعادة تخطيطه ليتناسب مع المهام التابعة له ووضع التشريعات التي تتناسب مع ذلك التوزيع”.