الإمارات: المسار السياسي سبيل حل الأزمة الليبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي، مع أحميد حومة نائب رئيس مجلس النواب الليبي، وعبدالهادي لحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال المرئي، حرص دولة الإمارات على وحدة ليبيا الشقيقة، وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها.

وأشار سموه إلى موقف دولة الإمارات الثابت الذي يتسق مع موقف المجتمع الدولي الداعم للمسار السياسي؛ لحل الأزمة الليبية وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وقال سموه: إن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وما تبذله جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهود كبيرة في هذا الصدد، انطلاقاً من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تتطلع إلى التوصل إلى تسوية سياسية، وحل سلمي ليبي - ليبي، وتأمل من الأشقاء في ليبيا تغليب المصلحة الوطنية؛ من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم، ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار.

وفي اتصال هاتفي بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

واطمأن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، على صحة شاه محمود قرشي معرباً عن تمنياته له بالسلامة والعافية. كما تناول سموه ووزير خارجية باكستان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد؛ «كوفيد - 19» وجهود البلدين الصديقين؛ لاحتواء تداعياته. وأكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بينهما على صعيد تبادل الخبرات العلمية والبحثية، ودعم الجهود العالمية المبذولة؛ للتوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان..مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه، توجه شاه محمود قريشي بالتهنئة إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، مؤكداً العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وباكستان. (وام)