«مليون مبرمج» تستعرض توجهات التكنولوجيا ومستقبلها

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شارك أكثر من 6 آلاف شخص من دولة الإمارات، والعالم، في جلسة «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا» التي نظمتها مبادرة «مليون مبرمج عربي»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، واستضافت فيها الخبير العالمي سيباستيان ثرون، الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد، ومؤسس منظمة «يوداسيتي» التعليمية، وعضو مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، ضمن سلسلة جلسات حوار المبرمجين (Coders Talk) التي تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التكنولوجيا والبرمجة بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.

وأكد ثرون خلال الجلسة أن تكنولوجيا الحوسبة حققت قفزة نوعية خلال السنوات الماضية نتيجة لتسارع وتيرة توظيف حلول الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي في المنطقة والعالم، بهدف تغيير حياة أفراد المجتمع إلى الأفضل.

وشدد سيباستيان ثرون على أهمية استفادة المشاركين في مبادرة «مليون مبرمج عربي» من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها في مجال البرمجة، لتعزيز قدرتهم على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم عبر توظيف أدوات البرمجة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم، وتطبيقها على أرض الواقع.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن نشر المعرفة وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات التكنولوجية والمستقبلية تمثل أحد أبرز أهداف استراتيجية المؤسسة خلال الفترة المقبلة في ظل تسارع التوجهات العالمية للاعتماد على المهارات المتخصصة والمرتكزة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.

شارك أكثر من 6 آلاف شخص من دولة الإمارات، والعالم، في جلسة «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا» التي نظمتها مبادرة «مليون مبرمج عربي»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، واستضافت فيها الخبير العالمي سيباستيان ثرون، الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد، ومؤسس منظمة «يوداسيتي» التعليمية، وعضو مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، ضمن سلسلة جلسات حوار المبرمجين (Coders Talk) التي تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التكنولوجيا والبرمجة بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.

وأكد ثرون خلال الجلسة أن تكنولوجيا الحوسبة حققت قفزة نوعية خلال السنوات الماضية نتيجة لتسارع وتيرة توظيف حلول الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي في المنطقة والعالم، بهدف تغيير حياة أفراد المجتمع إلى الأفضل.

وشدد سيباستيان ثرون على أهمية استفادة المشاركين في مبادرة «مليون مبرمج عربي» من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها في مجال البرمجة، لتعزيز قدرتهم على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم عبر توظيف أدوات البرمجة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم، وتطبيقها على أرض الواقع.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن نشر المعرفة وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات التكنولوجية والمستقبلية تمثل أحد أبرز أهداف استراتيجية المؤسسة خلال الفترة المقبلة في ظل تسارع التوجهات العالمية للاعتماد على المهارات المتخصصة والمرتكزة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.