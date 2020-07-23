تصاعد الاحتكاك الروسي الأمريكي في سوريا بعد قانون «قيصر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعدت، في الآونة الاخيرة، التوترات والاحتكاكات بين القوات الأمريكية والروسية في شمال شرقي سوريا، خصوصاً بعد دخول «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على دمشق حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي، ما ينذر بنسف التفاهمات الموقعة بين الجانبين بهدف الحد من الحوادث ومنع وقوع صدام بين الجانبين.

غير أن تواتر هذه الحوادث والاحتكاكات، لم يرفع حدة التوتر فحسب، بل أخذ يطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بمبررات وجود كل الطرفين، فبينما تبرر القوات الروسية وجودها بأنها جاء بطلب من السلطة الشرعية، لا تجد القوات الأمريكية الكثير لتقوله، خصوصاً بعد انتفاء حجة محاربة الإرهاب وتنظيم «داعش»، ليظل الأمر متعلقاً بدعم الأكراد السوريين على الرغم من أن الوجود الأمريكي في مناطقهم لم يمنع الغزو التركي او يوفر لهم الحماية اللازمة.

والأسوأ من ذلك بالنسبة للقوات الأمريكية، هو الشعور المتزايد لدى العشائر العربية وأهالي شمال شرقي البلاد برفض وجودها على اراضيهم، حيث باتوا يعتبرون أن هذا الوجود يشكل احتلالا مكشوفا لبلادهم دون زيادة او نقصان، وهم يعبرون عن ذلك، بصورة متكررة، من خلال الاحتجاجات والتظاهرات التي تطالب برحيل القوات الأمريكية، وحتى التهديد باللجوء الى وسائل المقاومة لإجبارها على الرحيل.

وبالعودة الى الحوادث والاحتكاكات، فقد أعلنت القوات الأمريكية، عن وفاة أحد جنود قوة المهام المشتركة «عملية العزم الصلب»، الثلاثاء، في ريف الحسكة الشمالي، مشيرة في بيان الى أن «الحادث وقع حين انقلبت عربة مدرعة خلال إجرائها دورية عسكرية بريف الحسكة الشمالي». وتابعت: «الوفاة وقعت في حادث غير قتالي»، وأنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. وكانت عربة مدرعة تابعة للقوات الأمريكية، انقلبت على أحد الطرق خلال قيامها بدورية عسكرية في تلك المنطقة. وذكرت صفحة الخابور في «فيسبوك»، أن حافلة عسكرية انقلبت على أحد الطرق شمال الحسكة خلال تنفيذها دورية عسكرية، ما أسفر عن إصابة جنديين أمريكيين، أحدهما إصابته خطيرة.

بدوره عرض موقع «روسيا اليوم»، شريطا مصورا يظهر العربة الأمريكية المدرعة وهي مقلوبة، وبدا من خلال الشريط أن الجنود الروس وصلوا إلى مكان الحادث عقب إسعاف المصابين الأمريكيين، مشيرا إلى وفاة أحدهما عقب ساعات من الحادث. ولم يعرف السبب وراء خروج الحافلة عن مسارها وانقلابها في أحد الحقول الزراعية حتى الآن.

وبحسب مصادر محلية، يوجه الجنود الأمريكيين، بشكل متكرر، إهانات للجنود الروس، من خلال الاحتكاكات المستمرة التي تحدث بين دورياتهما المسيرة في مناطق شمال شرقي سوريا. وكانت آخر إهانة قبل أسبوع، حيث أظهر شريط مصور تداولته وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل، قوات أمريكية تطارد دورية روسية مؤلفة من عدة عربات قرب مدينة المالكية في ريف الحسكة. ووثق الشريط لحظات إحاطة عربات أمريكية لأخرى روسية من عدة جهات، حيث هرعت الأخيرة للهرب عبر الأراضي الزراعية خارج الطريق الذي من المفترض أن تسلكه، لتجبر على الوقوف بعد تطويقها من قبل القوات الأمريكية.

في ظل هذه الظروف، يواصل سكان أرياف محافظة الحسكة الخروج في المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد التواجد الأمريكي والتركي غير الشرعي ودعم الفصائل والميليشيات المسلحة من الطرفين ومحاصرة الشعب السوري بما يسمى قانون «قيصر».

وذكرت تقارير اخبارية في مدينة الحسكة أن سكان قرية فرفرة، الواقعة على بعد ١٥كم شرق القامشلي (على طريق القامشلي- تل حميس) انضموا إلى القرى والبلدات بريف القامشلي شمالي الحسكة في تنفيذ الاحتجاجات الشعبية المفتوحة والتي شارك فيها الرجال والنساء والأطفال للمطالبة بخروج القوات الأمريكية والتركية، وتعبيراً عن رفضهم واستنكارهم لما يسمى قانون «قيصر» الذي يستهدف لقمة ودواء المواطن السوري. وتتوسع المظاهرات ضد تواجد الجيش الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة السورية بشكل يومي، وضد الفصائل «التركمانية» وفرض العقوبات الأمريكية على الشعب السوري.

(وكالات)