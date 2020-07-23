حمــدان بــن محمــد: حماية حدود فضائنا الإلكتروني لا تقل أهمية عن حدودنا

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن إمارة دبي تمكنت من تحقيق الريادة والسبق في التحوّل الرقمي على مدار السنوات الماضية؛ تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته أن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد، والتي دشنها سموه مع إطلاق الحكومة الإلكترونية، وصولاً إلى الحكومة الذكية والمدينة الذكية.

وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن دبي خلال مسيرتها لبناء المستقبل، وضعت الأمن الإلكتروني في صدارة أولوياتها، وركزت على الارتقاء بمعايير جودة البنية التحتية الإلكترونية؛ لتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مخاطر الفضاء الإلكتروني، والمحافظة على منجزاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو ولي عهد دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وضم 60 مسؤولاً من مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: «البنية التحتية الرقمية والخدمات الذكية هي أساس الحياة في المستقبل، الأمر الذي يستدعي وجود أمن إلكتروني قادر على التعامل مع التهديدات والمخاطر باستباقية وكفاءة، فحماية حدودنا الإلكترونية لا تقل أهمية عن حماية حدودنا البرية والبحرية؛ حيث تتنامى المخاطر العالمية المواكبة لسرعة التقدم التكنولوجي، بينما تزداد أهمية الأمن الإلكتروني مع انطلاق دبي بقوة في مجال التحوّل الذكي».

وأضاف سموه: «التعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني مسؤولية مشتركة وحماية وطنية للفرد والمجتمع تتطلب تضافر كافة الجهود؛ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وتكفل استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، ومؤشر دبي للأمن الإلكتروني، تحقيق الأمان في الفضاء الإلكتروني، وترسيخ مكانة دبي الريادية في مجال التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية، وسنواصل مسيرة الابتكار والتطوير؛ لتكون دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم».

ويهدف مؤشر دبي للأمن الإلكتروني إلى الارتقاء بمعايير الأمان والثقة في جودة البنية التحتية الإلكترونية التي تتمتع بها إمارة دبي بشكل عام، والاستمرار في إيجاد حلول مبتكرة، وتطوير أنظمة حماية ذكية، تستشرف الثغرات في عالم يتسم بتطور وسرعة تقنيات الاتصالات، ويعتمد بشكل كبير ومتزايد على التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، ما يوجب وجود آليات تسهم في ضمان فضاء إلكتروني آمن.