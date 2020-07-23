251.2 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



حقق مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً في أرباحه التشغيلية بلغت 332.3 مليون درهم، مقابل 305.9 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بارتفاع قدره 8.6%، في حين بلغ صافي ربح النصف الأول 251.2 مليون درهم مقارنة ب 290.5 مليون درهم عن العام الماضي بانخفاض قدره 13.5% نتيجة لارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة التي وصلت إلى مبلغ 81.1 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 15.3 مليون درهم عن العام الماضي، بارتفاع قدره 65.8 مليون درهم، ما يعادل 429 %.

وقد أظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 13.5% لتصل إلى 52.7 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام، مقارنة بمبلغ 46.4 مليار درهم عن العام الماضي.

واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة التي تأخذ في الاعتبار آثار التقلبات السوقية في عمليات المصرف، فقد ارتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى مبلغ 29.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.9 مليار درهم، ما يعادل 15.6%، مقارنة ب 25.1 مليار درهم عن العام السابق.

وقد استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 18.0% ليصل إجمالي الودائع 32.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 27.3 مليار درهم بنهاية عام 2019.

كما بلغت الأصول السائلة 10.8 مليار درهم، ما يعادل 20.6% من إجمالي الأصول، مقارنة بنسبة 19.8% في نهاية الربع الأول.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار التي تشهده أسواق المال العالمية والإقليمية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فقد نجح المصرف خلال الربع الثاني من عام 2020 في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون درهم بتاريخ استحقاق يبلغ 5 سنوات من تاريخ الإصدار، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب أكثر من 3.6 مليار دولار، أي ما يزيد على 7.2 ضعف حجم الإصدار، ويعتبر هذا الإصدار جزءاً من برنامج الصكوك المتوسطة الأجل البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، ويعد هذا الإصدار تعزيزاً لمكانة المصرف الدولية في مجال الصكوك الذي يعتبر الإصدار الثامن للمصرف منذ عام 2006، ويعد هذا الإصدار إنجازاً هاماً للمصرف، حيث حظي بطلب قوي من المستثمرين المحليين، والعالميين، الأمر الذي يعكس ملاءة المصرف المالية بما يتماشى مع استراتيجية المصرف في تنويع مصادر التمويل.

وفي ما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 269.0مليون درهم للنصف الأول من العام، مقارنة ب 284.2 مليون درهم عن نفس الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 15.2 مليون درهم، أو ما يعادل 5.3% نتيجة السياسات المتبعة من المصرف لضبط، وترشيد النفاقات.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية النصف الأول ليصل إلى 7.5 مليار درهم، والتي تمثل 14.3% من إجمالي موجودات المصرف.