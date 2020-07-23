مازن معضم: «من الآخر» دوري الأهم في مسيرتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: هيام السيد

يطل النجم اللبناني مازن معضم، خلال الفترة المقبلة في مسلسل «من الآخر» الذي يتقاسم بطولته مع معتصم النهار وريتا حايك وسينتيا صموئيل، ويتوقع أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً ويسهم في انتشار اسمه عربياً.

معضم سبق وتناول الإجحاف الذي يلحق بالنجم اللبناني في الدراما المشتركة، لكنه أشار إلى أن هذا الوضع بدأ يتغير، وبدأ الطلب على النجوم اللبنانيين عربياً، موضحاً أن تواجده فيها لن يبعده عن الدراما اللبنانية، التي صنعت اسمه وأسهمت في انتشاره.

حدثنا عن مشاركتك في الدراما المشتركة من خلال مسلسل «من الآخر»؟

- فكرة المسلسل جميلة جداً وكل أدواره حلوة من بينها دوري، وأحببت النص كثيراً، ويعد من الأدوار المهمة التي لعبتها خلال مسيرتي الفنية. ألعب دور فنان مشهور، مرتبط ويستعد للزواج، لكن حياته تنقلب رأساً على عقب، وتنسحب الأضواء عنه فجأة ويصبح مقعداً. هذا الدور جذبني كثيراً، كما أنه تجربتي الأولى مع شركة «الصباح» التي كنت أحب أن يحصل تعاون بيننا؛ إذ في السابق لم يحصل نصيب بيننا، ويشكل المسلسل فرصة جيدة للتعاون معها، وفرحت لأنه تحت إدارة المخرج شارل شلالا، كما كنت مرتاحاً جداً مع فريق العمل المشارك، إخراجياً وإنتاجياً، وأتوقع أن يحقق إنتشاراً واسعاً.

متى سيتم عرض هذا المسلسل؟

- أتوقع في الخريف المقبل.

كيف تقارن بين تجربتك في هذا العمل، والأعمال المشتركة التي سبقته؟

- سبق أن شاركت في أعمال عربية، لكن كضيف. مثلاً شاركت في عمل خليجي مع حسن عسيري عام 2009، كما شاركت في «قصة حب» و«جريمة شغف»، لكن دوري ومشاركتي في «من الآخر» هما الأهم مقارنة مع أعمالي السابقة.

وأشعر بأن «من الآخر» هو العمل الذي سوف يكرس نجوميتي عربياً، وبدأت أشعر بأن الطلب على الممثل اللبناني عربياً صار أفضل مما كان عليه سابقاً.

أيهما تختار الأعمال اللبنانية أم المشتركة؟

-في حال عرض عليّ المشاركة في عمل مشترك وكنت أحد الأبطال، فلن أمانع لأن انتشاره أوسع، كما أنه يعد تجربة جيدة تُغني العمل والممثل يستفيد منها، وليس بالضرورة أن أكون البطل المطلق في هذه الأعمال. أما بالنسبة للأعمال اللبنانية، فلن أتخلى عنها حتى لو شاركت في الدراما المشتركة وكنت أحد أبطالها، وأقبل أي عمل لبناني بمستوى راق ونص جيد، كما أختار أعمالي دائماً، لأن جمهوري اللبناني هو الأساس، ويقف وراء شهرتي والأعمال اللبنانية هي التي أطلقتني وصنعت نجوميتي.

هل ترى أن الدراما المشتركة تُدلل بعض النجوم؟

- لا شك أن الكثيرين يتدللون وتكتب لهم نصوص.



تأثير «كورونا»



كيف أثر «كورونا» في الممثل فنياً؟

- في ظل أزمة كورونا الوضع صعب على كل الناس، وفي حال توفر العمل الكل سيعمل والعكس صحيح، لأن الجميع يتأثرون بما يحصل. هذا فيما يخص الدراما اللبنانية، أما بالنسبة إلى الدراما المشتركة، فقلائل هم النجوم الذين استطاعوا أن يستفيدوا، بينما الكثيرون لحقت بهم آثار سلبية، لكن الفرص متوفرة للممثلين اللبنانيين الذين يلعبون أدواراً ثانية وثالثة.. الفرص متوفرة لهم وكلهم يعملون.

ما هي مشاريعك للفترة المقبلة؟

- لا شيء واضحاً بالنسبة للفترة المقبلة.. الكل في فترة إجازة، وشركات الإنتاج الكبيرة والصغيرة لا توجد لديها مخططات في المرحلة الحالية، ولا نسمع بأعمال يتم تحضيرها للفترة المقبلة. آخر أعمالي كان مسلسل «من الآخر» الذي أرجئ تصويره بسبب أزمة «كورونا»، وما لبثنا أن استكملناه وانتهينا من تصويره قبل فترة قريبة.