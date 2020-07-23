جامعة أبوظبي تطلق برنامج «سفراء الصحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، برنامج «سفراء الصحة والسلامة»، بهدف تحفيز وإشراك الطلبة والخريجين لتطوير برامج وأنشطة توعوية صحية للطلبة والهيئات في الجامعة والمجتمع ككل من خلال البرنامج، يقوم الطلبة بالتخطيط لحملات وأنشطة توعوية حول مختلف الموضوعات الصحية لتعزيز الوعي المجتمعي بما في ذلك الوقاية من «كوفيد-19»، مرض السكري، سرطان الثدي، الصحة النفسية، وغيرها من الموضوعات الصحية الأخرى.

وسيحصل سفراء الصحة والسلامة على دورات وورش تدريبية خاصة.

وأوضح البروفيسور وسيم العلماوي، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي: «يعد برنامج سفراء الصحة والسلامة، إضافة نوعية لجهود الجامعة الرامية إلى تخريج أجيال قيادية في مجال الرعاية الصحية من خلال تمكينهم من المشاركة في التعليم الصحي والحملات التوعوية والتمويل الطبي وغيرها من الأنشطة الصحية».

وأكدت الدكتورة عفت البرازي، الأستاذ المساعد في الصحة العامة بكلية العلوم الصحية، وأحد منسقي البرنامج في جامعة أبوظبي، أهمية تحفيز الطلبة وإشراكهم في أنشطة تعزز من فرص التعلم الذاتي والابتكار.