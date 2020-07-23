الإمارات تدعو إلى إنقاذ حل الدولتين والضغط لمنع «الضم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت دولة الإمارات، بصفتها رئيس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي على إنقاذ آفاق السلام بين فلسطين و«إسرائيل» خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط. وجاء البيان الخطي الذي قدمته الإمارات لمجلس الأمن بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أنه في الوقت الذي ترتفع فيه حالات المصابين بجائحة كورونا على نحوٍ مثيرٍ للقلق، فإن خطة «إسرائيل» أحادية الجانب لضم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لا تزال تُشكل تهديداً يلوح في الأفق.

وأضاف البيان: «تشعر المجموعة بقلقها العميق إزاء هذه التطورات التي تفرض تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة عزمها على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع «إسرائيل»في سلام وأمن واعتراف متبادل». وحثت المجموعة المجتمع الدولي على مواصلة ممارسة الضغط على «إسرائيل» لمنع خطط الضم التي أدانتها المجموعة مراراً، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض عملية السلام وسيكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وفي ذات السياق، طالبت المجموعة «إسرائيل»بوقف جميع أعمالها غير القانونية، بما في ذلك وقف بناء الجدار والمستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات. وأعربت المجموعة عن قلقها بشأن القيود «الإسرائيلية» المفروضة على دخول الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، في مدينة القدس، وأثنت على جهود الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في حماية وصون مدينة القدس وهويتها الإسلامية والمسيحية، وكذلك الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، ملك المغرب كرئيس للجنة القدس.

وشجعت المجموعة الأطراف الدولية الفاعلة بالعمل من أجل كسر الجمود في العملية السياسية وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومحددة زمنياً ومتعددة الأطراف وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، مشددة على الدور الهام لمجلس الأمن في دعم التوصل لحل عادل وشامل للصراع.

وأشارت المجموعة إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود احتواء فيروس كورونا المستجد والتصدي له بفعالية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت دعواتها لدعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت المجموعة إلى انسحاب«إسرائيل» الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 يونيو عام 1967 بموجب قرارات مجلس الأمن، كما أشارت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وتماسكها الاجتماعي، ومؤكدةً على دعمها لحل سياسي للأزمة السورية.

من جانب آخر، حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من أن السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار الاقتصادي، إذ انخفض دخلها بنسبة 80 في المئة، وقال إن ذلك يأتي في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون في جميع أنحاء الأراضي المحتلة إلى خدمات ودعم من السلطة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى.

وجاءت أقوال ملادينوف خلال إحاطته الشهرية التي يقدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وركز ملادينوف في إحاطته على ثلاث نقاط: انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 و«إسرائيل». كما تحدث عن أزمة اقتصادية متصاعدة ناتجة عن إغلاق الشركات وتزايد البطالة، كما تزايد الاحتجاجات بسبب تبعات كورونا والإغلاق والقيود المفروضة خلال الفترة السابقة. كما تطرق إلى تصاعد المواجهات السياسية المدفوعة بالتهديد بالضم «الإسرائيلي» لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، بما فيها إنهاء التنسيق الأمني والمدني.