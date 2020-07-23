مصر تحيي اليوم ذكرى 23 يوليو وتستذكر عبد الناصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل لبيب

تحيي مصر والعالم العربي اليوم الذكرى ال68 لثورة يوليو/تموز، وزعيمها الخالد جمال عبد الناصر، الذي سيطر بكاريزمته الخاصة، على المشهد السياسي العربي، مجسداً القومية العربية، وحلمها في وحدة تمتد من المحيط إلى الخليج، فكانت يوليو «أم الثورات»؛ بحلمها في تحقيق العدالة والاستقلال؛ وبدعمها لحركات التحرر في معركتها الكبرى ضد الاستعمار، ظل فيها ناصر حتى الآن الحاضر الغائب، وزعيماً استثنائياً، في الوجدان والتاريخ العربي.

في الثالث والعشرين من يوليو/تموز من عام 1952 كانت مصر على موعد مع التاريخ؛ عندما نجح شاب أسكندري في ال34 من العمر، مدفوعاً بالهزيمة في معركة فلسطين، وبأحلام نهضوية، في قيادة ثورة «الضباط الأحرار»؛ لإطاحة حكم أسرة محمد علي، معلناً بداية عهد جديد لمصر وللأمة العربية، انطلقت منها رياح التغيير إلى العالم. وبسبب مواجهته للاستعمار؛ دخل في صراع مع القوى العالمية التي لم تقتنع بفكرة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق أمنها، واستغلال ثرواتها، وأن على «الاستعمار أن يحمل عصاه ويرحل» كما قال عبد الناصر.

جيش قوي وحياة ديمقراطيةويطيب لأعداء ثورة يوليو، محاكمة عبد الناصر بالحديث عن إخفاقتها قبل إنجازتها؛ حيث ينسبون إليها الواقع المتردي الذي يعيشه العالم العربي، بعد فشل تجربة الوحدة المصرية-السورية في عام 1962، ونكسة يونيو1967 التي اغتصبت فيها «إسرائيل» الأرض العربية، متجاهلين المؤامرة الاستعمارية ضد الثورة، وتربصها بها منذ يومها الأول؛ إذ انطلقت الثورة المصرية وهي تحمل في رسالتها أهدافاً؛ هي: القضاء على الاستعمار والإقطاع، وسيطرة رأس المال على الحكم. وتطالب ببناء جيش وطني قوي وعدالة اجتماعية، وحياة ديمقراطية سليمة. ونجحت الثورة في تحقيق أهداف، وأخفقت في أخرى.

الدعم المصري لحركات التحرر، وخاصة جبهة التحرير الجزائرية، كان الدافع الأساسي لاشتراك فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر بالتواطؤ مع بريطانيا و«إسرائيل»، بعدما أمم عبد الناصر قناة السويس؛ رداً على رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي، وأدركت فرنسا أن سحق الثورة الجزائرية يبدأ من هزيمة عبد الناصر، بينما وجدت بريطانيا فيها فرصة للسيطرة على الممر الملاحي المهم لقناة السويس، فيما كان الهدف «الإسرائيلي» إجهاض ثورة فتية تهدد أطماعه في اغتصاب مزيد من الأراضي العربية؛ لكن الصمود الأسطوري للمصريين أمام جحافل المستعمرين بدد أحلامهم، وجرّعهم مرارة الهزيمة في معركة بورسعيد.



نصر على العدوان الثلاثي

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بعد انتصار عبد الناصر المدوي في حرب العداون الثلاثي، برز اسمه عالمياً، وشكلت ثورته إلهاماً لحركات التحرر في العالم، وأعلن المناضل الثوري تشي جيفارا خلال زيارته للقاهرة في الخمسينات، أن صمود الجنود المصريين في التصدي لعدوان بريطانيا وفرنسا و«إسرائيل»، كان قوة روحية للثوار الكوبيين خلال حرب العصابات التي خاضوها ضد قوات الديكتاتور باتيستا المدعوم من الغرب في عام 1956 قبل أن يتكلل ذلك بانتصار الثورة الكوبية.

«نصير الفقراء» هكذا أطلق فلاحو مصر على عبد الناصر، بعدما جرّم الإقطاع، وأصدر قانوناً للإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر/أيلول عام 1952، محدداً ملكية الأراضي الزراعية التي وزعت على الفلاحين الذين عملوا فيها بالسخرة على مدى قرون من دون أن يتملكوها، في ظل أسرة محمد علي.

وجاهد عبد الناصر الذي كان والده عاملاً في مصلحة البريد، طوال حياته؛ من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، فألغت ثورة 23 يوليو الفوارق بين الطبقات، وأصدرت قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات للعمال والموظفين، وحددت ساعات العمل.



من الإبرة إلى الصاروخ



آمن عبد الناصر بمقولة عميد الأدب العربي طه حسين في أن التعليم «كالماء والهواء» فعمم مجانية التعليم في جميع المراحل؛ بعد أن كانت لفترة طويلة حكراً على أبناء الأغنياء، وتم التوسع في بناء الجامعات وتحديثها. كما أصبح للمصرية الحق في الترشح لمجلس الأمة منذ عام 1956.

في عهد عبد الناصر، تم تأسيس أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث؛ إذ بلغ عدد المصانع التي أٌنشئت في عهده 1200 مصنع منها صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية، وكانت المحال المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربائية، بعدما اعتمدت الصناعة المصرية مبدأ «من الإبرة إلى الصاروخ».

وعلى الصعيد الدولي، حقق عبد الناصر زعامة حقيقية اعترف بها حتى أعداؤه، إذ لعب دوراً رائداً مع الزعيم اليوغسلافي تيتو، والهندي جواهر لال نهرو في تشكيل حركة عدم الانحياز، ما جعل لها دوراً مؤثراً على المستوى العالمي، في وقت كان العالم يتنازعه الصراع بين الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفييتي والغربية بقيادة الولايات المتحدة.

لكن هذه الإنجازات وكأنها «لا شيء» بالنسبة لأعداء التجربة الناصرية؛ حيث يحمّلونها المسؤولية التاريخية عن نكسة يونيو/حزيران. وإن كان عبد الناصر لم يبرئ نفسه من أخطاء في تلك المرحلة والتي اعترف بها شخصياً في خطاب التنحي الشهير، والذي رفضه الشعب العربي في حالة توحد فريدة قلَّ نظيرها في التاريخ بين قائد مهزوم وشعب آمن برسالته.