السفيرة الأمريكية تزور السراي ولودريان في بيروت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس، أن الحكومة تتعرض للسهام في وقت يجب أن نكون يداً واحدة لمواجهة التحديات. وبالتزامن مع وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، بحث دياب مع السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا التي زارت السراي الحكومي الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في وقت رفع فيه جيش الاحتلال «الإسرائيلي» حالة التأهب على الحدود مع لبنان، وذلك عقب تهديد ميليشيات «حزب الله» بالثأر لمقتل أحد عناصرها في الغارة «الإسرائيلية» على دمشق.

وقال دياب، خلال ترؤسه اجتماعاً لوفد «منتدى السفراء اللبنانيين المتقاعدين»: الحكومة الحالية هي الأقرب الى معايير حكومات التكنوقراط في تاريخ لبنان ونعمل ليل نهار لمعالجة الأزمات، ورغم ذلك تتعرض الحكومة للسهام السياسية في وقت يجب أن نكون يداً واحدة لمواجهة التحديات على الأقل في القضايا والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، مشدداً على أن الحكومة مصرة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الصحيحة انطلاقاً من المصلحة الوطنية وفي كل المجالات، خاصة المالية والاقتصادية. كما بحث دياب مع السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

من جانب آخر، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت في إطار جولته في المنطقة على أن يبدأ جولته الرسمية اليوم بزيارة الرئيس عون، قبل أن يزور السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة حسان دياب، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية ناصيف حتي. وكشفت مصادر متابعة أن لودريان سيكرر موقف فرنسا القائل بضرورة أن يساعد اللبنانيون أنفسهم عبر إنجاز الاصلاحات ووقف الفساد لكي يساعدهم المجتمع الدولي، وسينافش مع المسؤولين الازمة المالية والاقتصادية والاصلاحات الإدارية وخطة التعافي المالي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكيفية مساعدة فرنسا بهذا الخصوص.

الى ذلك، وبحسب القناة 12 «الاسرائيلية»، فقد نشر «حزب الله» مقطع فيديو يُظهر مجموعة من عناصره وهم يستعدون لتنفيذ هجوم ضد هدف «إسرائيلي»، ويحمل رسالة تهديد بالانتقام. وأضافت القناة أن تهديد «حزب الله» جاء بعد مقتل الناشط في صفوفه علي كامل محسن في هجوم شنته الطائرات «الإسرائيلية» على منطقة مطار دمشق في سوريا. وأوضحت القناة أن المنشآت التي تعرضت للقصف تتبع ل«حزب الله» ومنظمات أخرى تتبع لإيران، مشيرةً إلى أن الجيش السوري تمكن من اعتراض بعض الصواريخ من خلال تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء العاصمة السورية دمشق.