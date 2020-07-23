بينتو: حلم مونديال 2022 ليس مستحيلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

عقد المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني، الكولومبي خورخي لويس بينتو مؤتمره الصحفي الأول؛ بعد توقيع عقد تولي قيادة «الأبيض» بحضور يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات.

ورسم المدير الفني الجديد الخطوط العريضة للعمل مع منتخبنا الوطني، واضعاً نصب عينيه تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ورحب يوسف حسين بالمدرب الجديد، أملاً في أن يسهم تواجده على رأس الجهاز الفني في تحقيق النجاحات والأهداف التي تم وضعها، والتي تتمثل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وتحقيق ما يليق باسم وسمعة كرة الإمارات. وأشار يوسف حسين إلى أن منتخبنا واجه بعض الصعوبات على مستوى حسم المعسكر الخارجي، قبل أن يرسو الخيار على أن يكون في البوسنة خلال الشهر المقبل، على أن يتضمن خوض مباراتين وديتين مع منتخبين سيتحدد اسمهما لاحقاً.

وكشف رئيس لجنة المنتخبات، أن عقد المدرب الجديد سيكون لمدة موسمين، وقال: «كان هدفنا التعاقد مع المدرب الذي أسهم في زيادة تفاؤلنا من خلال الاجتماعات التي عقدت معه».



تفاؤل بالمستقبل



من جهته، كان بينتو متفائلاً بالمستقبل، وأكد أنه متشوق لخوض التحدي الجديد، وقال: «حصلت على معلومات كثيرة عن منتخب الإمارات، والتفاوض بدأ قبل مونديال روسيا 2018 ومن ثم عادت المفاوضات قبل 4 أشهر، وقد سارت بشكل إيجابي حتى وصلنا إلى هنا وتم توقيع العقود».

ومضى بينتو: تابعت وحللت الكثير من مباريات المنتخبات العربية والآسيوية وكرة القدم لغة عالمية وليست معقدة، وأنا واثق أننا نستطيع المساهمة في تطوير منتخب الإمارات.

وأشار المدرب الكولومبي إلى «إن دولة الإمارات متطورة على كل المستويات وبشكل رهيب، وكرة القدم يجب أن تواكب هذا النجاح»، معتبراً أن تدريب منتخب الإمارات تحد جذاب ورائع، وهو أكثر من يرغب الذهاب إلى كأس العالم مع الأبيض.

وكشف بينتو قائلاً: «لدي الكثير من الملاحظات عن منتخب الإمارات ولكن الأهم عندي كيف يؤدي المنتخب بشكل جماعي وأريد ترك بصمة خاصة بي مع المنتخب الإماراتي، وسأحاول تطوير الجانب التكتيكي»

وعن الرسالة التي يوجهها للاعبين قال: «رسالتي للاعبين أن التفكير ضروري بتحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم، والمنتخب يحتاج إلى تطوير على كل الجوانب وليس فقط في الشق الدفاعي؛ حيث سمعت الكثير من الحديث عن الضعف الدفاعي للمنتخب، وعلينا أن نعرف أن تطوير أي جانب سيتم من خلال فترة الإعداد، وسيكون التجمع فرصة؛ للتعرف إلى اللاعبين عن كثب، والعمل معهم عن قرب، وفي كرة القدم لا تحقق النجاح كمدرب إلا عندما تقترب من اللاعبين، وأنا متحمس كثيراً لبداية المشروع الجديد»

واستطرد المدرب بينتو، قائلاً: «لدي فكرة واضحة حول إيجابيات وسلبيات المنتخب، وسيكون تركيزي في العمل بداية من خط الدفاع وصولاً إلى الهجوم، وكيفية تأمين التوازن وكيفية الدفاع بأقل عدد من اللاعبين والهجوم بعدد أكبر من دون فقدان التوازن». وشدد على أن الجهاز الفني سيكون في الإمارات على مدار 24 ساعة من أجل العمل ووضع كرة الإمارات في أعلى المراكز، مشدداً على أن رسالته للاعبين ستكون «أريد منهم التنافس والحماس وإدراك أن الفوز لا يتحقق إلا بالتضحيات»

وأوضح: إنه لدي مسؤوليات كبيرة أمام البلد والجمهور والمسؤولين، كما ندرك أن الوضع الحالي يعد صعباً؛ لكن لدينا تفاؤل ورغبة وحماس أن نطور من المنتخب الإماراتي والتأهل ليس مستحيلاً، وسننتظر الدعم من كل الأطراف، ويجب أن نكون يداً واحدة من لاعبين ومسؤولين وجهاز فني، وعندما نتكاتف سوياً مع بعضنا سنكون أقوى. ومضى يقول: لدينا ثقة أننا سنحقق الكثير بالتعاون، ونحن مستعدون أن نقدم أفضل ما لدينا كجهاز فني وكل المسؤولين سيحاولون دعمنا، أملاً في أن تكون علاقتنا كجهاز جيدة مع الصحفيين؛ لأننا جئنا من أجل العمل، ومن يعمل دائماً يحقق نتيجة.