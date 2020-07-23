تحركات عسكرية حول سرت.. والجيش الوطني يحذر تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، وكالات

حذر الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر من مغبة الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي، مؤكداً استعداده للتصدي ودحر الميليشيات المدعومة من أنقرة، في ظل تحركاتها العسكرية قرب مدينة سرت الإستراتيجية، فيما قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن واشنطن تسعى لتمديد حظر السلاح على إيران ووقف إطلاق النار في ليبيا، في حين أكد وزير الخارجية المصري على أهمية التوصل إلى حل سياسي «ليبي ليبي» لإنهاء الأزمة الدائرة هناك، مشدداً على أن ذلك لن يتم إلا بالقضاء على الجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية.

ومع اتجاه أنظار المنطقة إلى ليبيا، تشهد سرت الواقعة على الساحل تحركات عسكرية مكثفة على الأرض استعداداً لمعركة كبرى مرتقبة، تواصل تركيا، إلى جانب قطر، الحشد لها من خلال دعم ميليشيات حكومة الوفاق، لمواجهة الجيش الليبي.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، في تصريحات تلفزيونية: «نقول لتركيا ونقول لقطر ونقول للميليشيات ونقول للمرتزقة: من لا يعرف التاريخ ويجهله فإنه يقع في الخطأ. وأكبر خطأ أن تفكر في بلد فيه رجال مثل ليبيا».

وتتجه البوصلة نحو جبهة مدينة سرت التي تعد البوابة لمنطقة الهلال النفطي الليبي، حيث أكد مجلس النواب أن ميليشيات طرابلس المدعومة من أنقرة، تواصل حشد عناصرها قرب المدينة.

وتؤكد التحركات العسكرية رفض هذه الميليشيات، ومن قبلها تركيا، أي مساع سياسية لإنهاء الأزمة.



أمريكا تشدد على وقف الحرب

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من جانبها، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن واشنطن تسعى لتمديد حظر السلاح على إيران ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت إن واشنطن تسعى إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ومنع تدفق المرتزقة من سوريا إليها.

إلى جانب ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في حديث هاتفي مع كل من وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، على أهمية التوصل إلى حل سياسي «ليبي ليبي» لإنهاء الأزمة الدائرة هناك، مشدداً على أن ذلك لن يتم إلا بالقضاء على الجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الاتصالين الهاتفيين تناولا «بإسهاب كبير» تطورات الأوضاع في المشهد الليبي، و«أهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك».

وأكد سامح شكري خلال الحديث، على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشدداً على «الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار، وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي».

كما أشار وزير خارجية مصر إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، «يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل، الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار».

وفي الوقت نفسه، أكد شكري على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود «يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية، على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام».



توافق جزائري روسي



في أثناء ذلك، أكدت الجزائر وموسكو، أمس على «تطابق» رؤيتهما لحل الأزمة الليبية عبر الحل السياسي، وجددتا رفضهما للتدخلات العسكرية الأجنبية وتمسكهما بمخرجات مؤتمر برلين ودور دول الجوار.

واتفق وزيرا خارجية روسيا والجزائر سيرغي لافروف وصبري بوقادوم على إحداث آلية للتشاور والتنسيق حول ليبيا.

وقال الوزيران، في مؤتمر صحفي أمس في العاصمة الروسية موسكو، إنه لا حل عسكرياً لأزمة ليبيا ولا بد من الحوار السياسي.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها الأزمتان في سوريا وليبيا، إلا من خلال المفاوضات وعلى أساس الحلول الوسط وتوازن المصالح.

وقال بوقادوم: «اتفقنا على إلزامية وقف إطلاق النار وتخفيف حدة التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية في ليبيا».

وبدأ بوقادوم زيارة عمل إلى روسيا لبحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، ومالي، وسوريا، حسب ما أفاد بيان للخارجية الجزائرية أمس الأول الثلاثاء.