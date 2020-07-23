محمد بن راشد: «مسبارنا» يرسل أول صـورة للمريـخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول صورة يرسلها «مسبار الأمل» من على بُعد مليون كيلومتر في الفضاء، خلال رحلته إلى كوكب المريخ.

وغرَّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلاً: «مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء.. صورة لوجهته وقبلته.. للكوكب الأحمر.. تم التقاطها بكاميرا تتبّع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية.. ما أوسع الكون.. ما أعظم الخلق.. وما أقرب الخالق..».

وتعتبر الصورة أولى خطوات النجاح في عمل «مسبار الأمل»، الذي يحمل شعار «لا شيء مستحيل»، والذي تم إطلاقه لاستكشاف المريخ فجر العشرين من الشهر الجاري، في تمام الساعة 1:58:14 بتوقيت الإمارات، من مركز تانيجاشيما الفضائي، باليابان، حيث انفصل عن صاروخ الإطلاق بعد أقل من ساعة، وتحديداً في تمام الساعة 02:55 فجراً، ليتم بذلك تشغيل المسبار تلقائياً، وفتح الألواح الشمسية في الساعة 03:00 فجراً، قبل أن يتم تصويب الألواح مع المسبار باتجاه الشمس.

وفي تمام الساعة 3:10 فجراً، بتوقيت الإمارات، تم استقبال أول إشارة من المسبار في محطة التحكم الأرضي، في مركز محمد بن راشد للفضاء، بالخوانيج، في دبي، بعد أكثر من ساعة من إطلاق المسبار، لتبدأ مهمة الإمارات التاريخية لاستكشاف الكوكب الأحمر، كأول مهمة فضائية عربية، والتاسعة عالمياً، تدشن حقبة جديدة من الإنجازات العلمية.



تحدي الظروف



ومنذ وصوله إلى مركز تانيجاشيما الفضائي، في اليابان، في إبريل/ نيسان الماضي، بعد رحلة استغرقت 83 ساعة، براً، وبحراً، وجواً، خضع «مسبار الأمل» لاختبارات وعمليات تجهيز فائقة الدقة للإطلاق، تضمنت تعبئة خزان الوقود للمرة الأولى بنحو 800 كيلوجرام من وقود الهايدروزين، وفحص خزان الوقود، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات، إضافة إلى اختبار أجهزة الاتصال والتحكم، ونقل المسبار إلى منصة الإطلاق، وتركيب المسبار على الصاروخ الذي حمله إلى الفضاء، وشحن بطاريات المسبار للمرة الأخيرة، كما شملت الاختبارات النهائية فحص نظام الطاقة، ونظام الاتصال، ونظام الملاحة، ونظام التحكم، ونظام الدفع والقيادة، والنظام الحراري، وأنظمة البرمجيات.

وقد سبقت عملية إطلاق «مسبار الأمل» ثلاث مراحل تجهيزية أساسية؛ تألفت المرحلة الأولى من إزالة غطاء كاميرا الاستكشاف قبل تثبيت الصاروخ على منصة الإطلاق، وشملت المرحلة الثانية تحريك الصاروخ الذي يحمل المسبار إلى منصة الإطلاق، وهي عملية معقدة، ودقيقة، استغرقت نحو نصف ساعة، واستلزمت فصل معدات التحكم الأرضي عن المسبار بشكل مؤقت، بحيث تمت إعادة تفعيل هذه المعدات عند وصوله المنصة.

أما المرحلة التجهيزية الثالثة، فتمثلت في التحضيرات النهائية قبل 18 ساعة من إطلاق المسبار، حيث شملت سحب غاز النيتروجين الخاص بالمحافظة على سلامة الأجهزة، والهواء النظيف في غرفة الاحتراق بالصاروخ، تلاها فحص حالة البطاريات، وحالة المسبار، إلى جانب التأكد من جاهزية الفريق في غرفة العمليات قبل ثلاث ساعات من الإطلاق، بحيث ظلت عملية فحص أجهزة المسبار مستمرة حتى ما قبل الإطلاق بخمس دقائق.

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رحلة المسبار



وتستغرق رحلة «مسبار الأمل» إلى المريخ 7 أشهر، يقطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بحيث يتوقع أن يبلغ مدار الكوكب الأحمر في فبراير/ شباط 2021، بالتزامن بمرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات.

وقد تمت عملية إطلاق «مسبار الأمل» بعد تأجيل مرتين، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في اليابان، ليتم اختيار فجر 20 يوليو/ تموز موعداً مثالياً للمضي قدماً في العملية، قبل إغلاق نافذة الإغلاق المتاحة حتى 3 أغسطس/ آب 2020.

وشكل انفصال المسبار عن الصاروخ خطوة نوعية مهمة ضمن جهود فريق عمل كبير يضم أكثر من 200 مهندس، ومهندسة، من الكوادر الإماراتية المؤهلة، وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة، توزع فريق المسبار الذي يمثل وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، بين مركز الإطلاق باليابان، ومحطة التحكم الأرضية بالخوانيج، في دبي، حيث استطاع الفريق أن ينجز كل الاختبارات النهائية، والمتابعات العلمية ذات الصلة بالمسبار في الوقت المحدد، بالرغم من التحديات الفنية واللوجستية التي فرضها وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم.



مهام علمية



وعند وصول المسبار إلى مدار المريخ، سيقوم بمهام علمية لسنة مريخية، ما يعادل 687 يوماً، حيث سيقوم بمهمة علمية هي الأولى من نوعها في العالم، من خلال توفير أول صورة شاملة عن الظروف المناخية على كوكب المريخ على مدار العام، إلى جانب بحث أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ، واستقصاء العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا على كوكب المريخ، ومراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، من بينها رصد العواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ، والبحث عن أي علاقات تربط بين الطقس الحالي، والظروف المناخية قديماً للكوكب الأحمر.

وسوف يتم إيداع البيانات العلمية التي يجمعها «مسبار الأمل» في مركز للبيانات العلمية في دولة الإمارات، بحيث يقوم الفريق العلمي الإماراتي بفهرسة هذه البيانات، وتحليلها، ومشاركتها مجاناً مع أكثر من 200 جهة من العلماء، والباحثين، المختصين، في مختلف أنحاء العالم.