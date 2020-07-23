ترامب يغير لهجته بشأن «كورونا» وارتفاع الإصابات في أستراليا وطوكيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمرة الأولى، بأن فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد19) يأخذ أبعاداً «مقلقة» في أجزاء من الولايات المتحدة، في تصريح يشكل انعطافة في موقفه من «كوفيد-19»، موصياً بوضع الكمامة، في وقت سجلت فيه أستراليا وطوكيو، أمس الأربعاء، عدداً قياسياً من الإصابات في يوم واحد.

وأعلنت الحكومة الأسترالية، الأربعاء، عن تسجيل 502 إصابة جديدة. وسجلت أغلب الإصابات الجديدة في ولاية فكتوريا الجنوبية ؛ حيث ظهرت بؤر وبائية كبيرة في ملبورن وضواحيها الخاضعة منذ أسبوعين لقيود حجر. واعتباراً من منتصف ليل أمس الأربعاء، يلزم سكان ملبورن بوضع الكمامة لدى خروجهم من منازلهم، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 200 دولار أسترالي؛ (123 يورو).

من جهتها، دعت حاكمة طوكيو، يوريكو كوكي، أمس الأربعاء، سكان العاصمة اليابانية إلى البقاء في بيوتهم عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان، بينما عدد الإصابات اليومية بالفيروس في ارتفاع مطرد في حاضرة البلاد.

في الأثناء، سجّلت الولايات المتّحدة، بنهاية أول أمس الثلاثاء، لليوم الثامن على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال ال24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 3.89 مليون إصابة.

وقال ترامب، مساء أول أمس الثلاثاء: إنّ أزمة كوفيد-19 «ستسوء حتماً، للأسف، قبل أن تتحسّن. أنا لا أحبّ أن أقول ذلك؛ لكن هذه هي الحقيقة»، في تغيير واضح للهجته؛ بعد اتهامه منذ فترة طويلة بالتقليل من خطورة الفيروس.

وقال: «نطلب من الجميع أنّه عندما لا تكونون قادرين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضعوا كمّامات»، بعدما دافع حتى الآن عن «الحرية» الفردية في هذه المسألة.

وأظهرت دراسة نشرتها المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (سي دي سي) أنّ عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الربيع كان في الواقع أكبر بما بين الضعفين إلى ال13 ضعفاً من العدد المسجّل رسمياً للإصابات، في أرقام تؤكّد أنّ عدوى الفيروس تنتقل بواسطة أشخاص قد لا يعلمون أنّهم من المصابين.

وسجلت البرازيل، أكثر الدول تضرراً في العالم من الفيروس بعد الولايات المتحدة، أكثر من 1300 وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى نحو 81500 من ما يقرب من مليونين و160 ألف إصابة مؤكدة.

وتخطت حصيلة وفيات الوباء في الأثناء 40 ألفاً في المكسيك، و7 آلاف في كولومبيا، وتجاوزت بيرو عتبة 350 ألف إصابة.

و في بوليفيا؛ ذكرت الشرطة أنها جمعت أكثر من 400 جثة من الشوارع والمنازل في أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة الماضية، وقد قضى 85 في المئة من الموتى؛ جرّاء الفيروس.

من جهتها، أعلنت بلجيكا، أمس الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ نسبته 89% بعدد إصابات كوفيد-19 خلال ستة ايام، ورأت أنه يجب «التصرف سريعاً»؛ لتفادي فرض قيود جديدة.

وفي باكستان، يجازف باكستانيون من المصابين بكوفيد-19 بحياتهم؛ للحصول على حقن من بلازما الدم، مغذين بذلك سوقاً سوداء تشهد ازدهاراً، على الرغم من غياب أي دليل طبي بنجاعة هذا العلاج .

وفي الهند، أظهرت دراسة أنّ نحو ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجدّ، ما يلقي بشكوك حول الأرقام الرسمية في المدينة وفي مختلف أنحاء الهند. وباتت الهند، الجمعة، ثالث دولة تتجاوز عتبة المليون إصابة لكنّ عدداً من الخبراء يرون أن هذا الرقم أدنى بكثير من العدد الفعلي للمصابين؛ نظراً إلى أن عدد الفحوص التي تجرى لا يزال ضعيفاً.

( وكالات)