مهرجان صور للفنون التشكيلية الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”

أعلنت إدارة «مسرح إسطنبولي» و«جمعية تيرو للفنون» عن إقامة الدورة الأولى من «مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية» في الفترة الممتدة من 26 ولغاية 31 يوليو/تموز في «المسرح الوطني اللبناني» بمدينة صور، ويتضمن المهرجان عروضاً سينمائية وموسيقية، ومعرضاً للصور الفوتوغرافية والرسومات التي شاركت ضمن الحملة الإلكترونية تحت شعار «نرسم ضد العنصرية»، ومن أجل المساواة وحرية التعبير ورفضاً للتمييز، وشارك فيها حوالي 72 فناناً من 12 دولة، وأقيمت خلال الحملة دورات تدريبية «أون لاين» للأطفال والشباب لمساعدتهم على الرسم فيما يتعلق بأهداف الحملة.

يقام المهرجان بالتعاون مع ملتقى الألوان، وذلك ضمن شروط إجراءات السلامة العامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، ويسمح بدخول 30% فقط من عدد المقاعد المسموح بها في المسرح الوطني اللبناني، وسيتم بث جميع الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال أيام المهرجان من السادسة وحتى الثامنة مساءً.