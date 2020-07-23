هجوم إرهابي في سيناء.. ومدبولي: قادرون على مجابهة التحديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

سقط قتلى وجرحى في هجوم شنته عناصر إرهابية على نقطة عسكرية في قرية رابعة ببئر العبد في شمال سيناء، وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حكومته تقدم كافة صور الدعم والمساندة للقوات المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين.

وذكر شهود عيان ومصادر قبلية أن عناصر إرهابية، بينها انتحاريون، هاجمت معسكراً للجيش في قرية رابعة، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وشوهدت ألسنة النيران بكثافة في محيط المكان، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية.

وأضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة، ولاحقت عدداً من العناصر خلال فرارهم وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم.

وأكد مدبولي، أن حكومته تقدم كافة صور الدعم والمساندة للقوات المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين، مُشيداً بنجاح الضباط والجنود في إحباط الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 18 تكفيرياً.

وقال مدبولي، خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، إن مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على مستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل، داعياً الله أن يُديم على مصر الأمن والأمان، مؤكدًا أن مصر ستكون قادرة على مجابهة كافة التحديات والصعاب .



الأزهر مطمئن لأمن الوطن

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وثمن الأزهر، في بيان له، بسالة القوات المسلحة في مواجهة العناصر الإرهابية، التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، وتشتيت جهود الدولة في هذه المرحلة الحرجة.

وأكد الأزهر أن التعامل الشجاع والحاسم من القوات المسلحة في إحباط الهجوم يدعونا إلى الاطمئنان على أمن هذا الوطن الغالي .

وأشاد شوقي علام، مفتي مصر، بالتصدي البطولي للقوات المسلحة، وإحباطها الهجوم الإرهابي، مثمناً يقظة أبطال القوات المسلحة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تهديد الاستقرار وتنفيذ أجندات خبيثة في توقيت «تتكالب فيه قوى الشر على مصرنا الحبيبة».

وأكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإرهاب وداعميه إلى زوال، وأن هذه العمليات الجبانة لن تزيد القوات المسلحة والشعب المصري، إلا قوة وصلابة في مواجهة قوى الشر .



البرلمان العربي يتضامن



وأعرب مشعل السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، في بيان عن تضامنه التام ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية .