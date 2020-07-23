شكرا لقرائتكم خبر عن مسح تغريدة «طلاق محتمل» لكانييه وكارداشيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مغني الراب كانييه وست على «تويتر» إنه يسعى للطلاق من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لكن التغريدة اختفت بعد دقائق.
وكتب وست في التغريدة دون الكشف عن تفاصيل: «أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون». ولم ترد كارداشيان بعد على التغريدة.
ونشر وست سلسلة تغريدات مُسحت أيضاً في وقت لاحق قال فيها إن زوجته تحاول عزله استناداً إلى أسباب طبية وشبّه نفسه بنيسلون مانديلا.
وجاءت تلك التغريدات بعد تدشين وست حملته الرئاسية بتجمع انتخابي شابه سوء التنظيم في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسح تغريدة «طلاق محتمل» لكانييه وكارداشيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.