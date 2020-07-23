مسح تغريدة «طلاق محتمل» لكانييه وكارداشيان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مغني الراب كانييه وست على «تويتر» إنه يسعى للطلاق من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لكن التغريدة اختفت بعد دقائق.

وكتب وست في التغريدة دون الكشف عن تفاصيل: «أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون». ولم ترد كارداشيان بعد على التغريدة.

ونشر وست سلسلة تغريدات مُسحت أيضاً في وقت لاحق قال فيها إن زوجته تحاول عزله استناداً إلى أسباب طبية وشبّه نفسه بنيسلون مانديلا.

وجاءت تلك التغريدات بعد تدشين وست حملته الرئاسية بتجمع انتخابي شابه سوء التنظيم في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا.