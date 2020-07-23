مصرع سائق أردني من المحجورين بـ"كورونا" دهسا

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، أن سائق شاحنة من المحجورين بسبب فيروس كورونا، لقي مصرعه دهسا عند مركز حدودي مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وتفرض الحكومة الأردنية حجرا إلزاميا على سائقي الشاحنات القادمين من دول أخرى إلى البلاد.

وقال السرطاوي، وفق البيان، "إن أحد الأشخاص المحجورين داخل مركز (حدود العمري) تعرض للدهس من قبل إحدى المركبات ما أدى إلى وفاته، وجرى فتح تحقيق بالحادثة".

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وأضاف السرطاوي "إثر ذلك تجمع عدد من الأشخاص المحجورين على مدخل المركز الحدودي، وتم التعامل معهم بإنهاء الاحتجاج، وإعادتهم لأماكن الحجر".

من جهة أخرى، أفاد عدد من سائقي الشاحنات المحجورين للأناضول، أن "المتوفي سائق حاول مغادرة مكان الحجر من خلال اختبائه بشاحنة كانت تهم لمغادرة الحدود، لكنه سقط منها وتعرض للدهس".

وأضاف هؤلاء، أن زميلهم "حاول الفرار لعدم توفر كرفانات مبيت كافية، في ظل وجود نحو 500 سائق داخل الحجر الصحي".

وحملوا حكومة بلادهم "مسؤولية الحادثة، لأنها لم توفر لهم الإمكانيات اللازمة لحجرهم".

وسجلت المملكة 1120 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1034 حالة تعاف، و11 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.