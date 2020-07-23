وزير خارجية فرنسا يصل لبنان ويلتقي عون الخميس

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365-

وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مساء الأربعاء، إلى لبنان، للقاء مسؤولين بالبلاد بينهم الرئيس ميشال عون.

ووفق مراسل الخليج 365، وصل لودريان، مساء الأربعاء مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة تستغرق يومين.

وحسب جدول للزيارة أعلنته السفارة الفرنسية في بيروت، تبدأ لقاءات منفصلة الخميس بين لوديارن، وكل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

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ويعقد وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، مع لودريان مؤتمرًا صحفيا يتناولان فيه أبرز المستجدات عقب تلك اللقاءات.

وتعدّ زيارة وزير خارجية فرنسا، هي الأولى إلى لبنان منذ تولي حسان دياب رئاسة الحكومة في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.

وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، تستمر 5 سنوات، وبدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل لمعالجة أزمة اقتصادية دفعت لبنان إلى تعليق سداد ديونه الخارجية.

وواكبت فرنسا التطورات اللبنانية، إثر اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الفائت، وأوفدت مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريستوف فارنو للإطلاع من المسؤولين اللبنانيين على حيثيات الأزمتين السياسية والمالية.

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