ألطون: تركيا قادرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا

أنقرة/ الخليج 365

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده تمتلك القدرة الكافية على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، الأربعاء، علّق فيها على اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي عُقد في وقت سابق اليوم، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ألطون في هذا السياق: "تركيا تمتلك القدرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا، كما سحقت التنظيمات الإرهابية بي كا كا/ ي ب ك، وداعش، وغولن".

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت.



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وشنت مليشيا حفتر، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة، للحوار والحل السياسي تارة وللتدخل العسكري تارة أخرى.

وأكد ألطون استحالة نجاح أي مشروع أو مبادرة في المنطقة والمتوسط، رغما عن تركيا.

وتابع قائلا: "البشرية بحاجة للسلام والرخاء أكثر من أي وقت مضى، وتركيا ستستمر في لعب دور المظلة لكافة المظلومين في العالم".

وأشار أن تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، عازمة على سحق محاور الشر في المنطقة.

ولفت إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، تناول اليوم كافة المسائل التي تخص المنطقة، من سوريا إلى ليبيا وأذربيجان وشرق المتوسط والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.