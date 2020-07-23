اليمن.. وضع حجر الأساس لألف وحدة سكنية للنازحين في مأرب

اليمن /محمد السامعي/ الخليج 365



وضعت السلطات اليمنية، الأربعاء، حجر الأساس لألف وحدة سكنية للنازحين في محافظة مأرب (شرق)، بدعم من دولة الكويت.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أنه "تم وضع حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز (قرية كويت الخير) للنازحين في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب".



وأوضحت الوكالة، أن المدينة "ستضم ألف وحدة سكنية، على مساحة 227 ألف متر مربع، ضمن حملة (الكويت إلى جانبكم)"، دون ذكر تكلفة المشروع.



وحملة "الكويت إلى جانبكم" انطلقت عام 2015 بمبادرة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بهدف تقديم المساعدات لليمنيين المتضررين من الحرب.



ونقلت الوكالة عن وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح قوله: "هذا المشروع الإنساني، سيعمل على تخفيف معاناة 1000 أسرة نازحه في مجال المأوى".



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وأضاف مفتاح: "المشروع يمثل نواة لمدينة حديثة في هذه المنطقة التي استوعبت أعدادا كبيرة من النازحين".



وفي 11 يوليو / تموز الجاري تم وضع حجر الأساس لمدينة أخرى للنازحين بتمويل كويتي في محافظة الحديدة غربي اليمن، تتكون من 200 وحدة سكنية، إضافة إلى مرافق عامة ومسجد وحديقة.



ووفق تقارير أممية سابقة، فإن الصراع اليمني المستمر أدى إلى نزوح أكثر من 3 ملايين مواطن يعاني غالبيتهم ظروفا معيشية صعبة.



وتشهد اليمن منذ أكثر من 5 سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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