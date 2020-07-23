الغنوشي يشيد بالسبسي قبيل الذكرى الأولى لرحيله

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

أشاد رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الأربعاء، بالرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قايد السبسي، قبيل أيام من الذكرى الأولى لرحيله.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي توفي السبسي بالمستشفى العسكري بتونس عن عمر ناهز 93 سنة.

وأكد الغنوشي، في مقال نشره بموقع "ليدرز" المحلي، أن السبسي كان "داعما للتوافق وديمقراطيا مؤمنا بالثورة".

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وقاد السبسي البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، بعد أن فاز الانتخابات الرئاسية بأغلبية 55,68 في المئة من الأصوات.

وتأتي إشادة الغنوشي بالسبسي في ظل أزمة سياسية بالبلاد، لم تسفر عن توافق بعد.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأربعاء الماضي، على الاستقالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.