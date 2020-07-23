بعد زيارته إيران.. الكاظمي يهاتف الملك السعودي

بغداد/علي جواد/ الخليج 365



أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، اتصالا بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للاطمئنان على صحته.



وجاء الاتصال عقب اختتام الكاظمي، الأربعاء، زيارة رسمية لإيران التقى خلالها بالرئيس حسن روحاني، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.



وجاءت زيارة الكاظمي للعاصمة طهران وسط اتهامات محلية وأمريكية لإيران بالتدخل في الشأن العراقي.



Advertisements

وكان من المفترض أن يجري الكاظمي زيارة رسمية للسعودية الإثنين الماضي، لكنها تأجلت بسبب عارض صحي أصاب الملك السعودي.



وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان له، إن "رئيس الوزراء أجرى الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، للاطمئنان على صحته".



وأضاف المكتب، أن الملك سلمان "عبر عن تطلعه للقاء الكاظمي في المملكة العربية السعودية بأقرب فرصة".



وأعلن الكاظمي في أكثر من مناسبة عزمه فتح أفاق التعاون مع دول الجوار، والمحيط الإقليمي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.