محافظ أحد رفيدة يكرم إعلاميي وإعلاميات صيف 41 بخطابات شكر

كرم محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب بن ناصر المتعب، 30 إعلامي وإعلامية وسنابي، بخطابات شكر وتقدير، نظير جهودهم وتعاونهم الإعلامي البناء، في تغطية فعاليات صيف المحافظة 41 والتي حظيت بنشر إعلامي متسع في صحف ورقية وإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر جميع الفعاليات المختلفة في المحافظة ومراكزها الإدارية.وقال رئيس اللجنة الإعلامية في المحافظة الأستاذ خالد آل مريّح، جزيل الشكر والتقدير للزملاء والزميلات، والذين كانوا في قمة التعاون البنّاء لنشر جميع أخبار فعاليات الصيف، ومناسبات وأنشطة وبرامج المحافظة المختلفة، مضيفاً أنني استلمت خطابات الشكر والتقدير ،اليوم من سعادة محافظ أحد رفيدة وذلك تطبيقاً للتباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا ونظراً لإقامة معظم المكرمين والمكرمات،خارج المحافظة، وسيتم إيصالها لهم بإذن الله..

من جهته قدم محافظ أحد رفيدة، عبارات الشكر والتقدير للمكرمين والمكرمات، مؤكداً أن تعاونهم واهتمامهم، كان مثمراً لخدمة المحافظة وفعاليات الصيف.