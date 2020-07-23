شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر السائقين من عدم استخدام الأنوار ليلاً.. مخالفة غرامتها 2000 ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذّرت الإدارة العامة للمرور السائقين من عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً، موضحةً أن ذلك يعيق رؤية المركبات الأخرى لهم، ما يشكّل خطراً على رواد الطريق.
وأكدت إن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة يُعد مخالفة مرورية تبلغ قيمتها المالية 1000-2000 ريال.
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