شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر السائقين من عدم استخدام الأنوار ليلاً.. مخالفة غرامتها 2000 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّرت الإدارة العامة للمرور السائقين من عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً، موضحةً أن ذلك يعيق رؤية المركبات الأخرى لهم، ما يشكّل خطراً على رواد الطريق.

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وأكدت إن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة يُعد مخالفة مرورية تبلغ قيمتها المالية 1000-2000 ريال.