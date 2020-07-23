شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يحسم الجدل بشأن فرض ضريبة على الدخل بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن خيار فرض ضريبة على الدخل لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقاً، وليس مطروحا للنقاش.

وأوضح “الجدعان” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن ما نقلته عنه إحدى الوكالات أمس كان المقصود به أن خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقياً كخيار من الخيارات المتاحة بالممارسات العالمية لتمويل الميزانية العامة.