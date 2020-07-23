شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يحسم الجدل بشأن فرض ضريبة على الدخل بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن خيار فرض ضريبة على الدخل لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقاً، وليس مطروحا للنقاش.
وأوضح “الجدعان” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن ما نقلته عنه إحدى الوكالات أمس كان المقصود به أن خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقياً كخيار من الخيارات المتاحة بالممارسات العالمية لتمويل الميزانية العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يحسم الجدل بشأن فرض ضريبة على الدخل بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.