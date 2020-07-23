شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالكويت تعلن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين وأسرهم ومرافقيهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت السفارة في الكويت، مساء أمس الأربعاء، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين السعوديين إلى المملكة دون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يسر السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن دون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم”.
وأشارت السفارة في الكويت إلى أن فتح المنافذ يشمل أيضا عودة المرافقين من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة بالكويت تعلن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين وأسرهم ومرافقيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.