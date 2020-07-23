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ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مقربة من نتنياهو نفسه، أن الأخير قرر عدم تمرير ميزانية عام 2020، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد خلق جو يدعو إلى الفوضى داخل الائتلاف الحكومي.
وأوضحت الصحيفة أن الميزانية العامة للعام 2020، تعد من أكبر القضايا الخلافية بين غانتس ونتنياهو، وبأن الأخير سيدعو إلى خلق حالة الفوضى داخل الائتلاف، وتوجيه الأنظار نحو غانتس، بأنه هو الذي يريد أو ينشر هذه الفوضى السياسية.
ويشار إلى أن هناك خلافات بين نتنياهو وغانتس حول عدة ملفات، أهمها الميزانية العامة وملف فشل مواجهة جائحة كورونا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلافاته المستمرة مع غانتس... نتنياهو يدعو لانتخابات في نوفمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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