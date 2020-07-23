شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف عجلة تابعة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولى فى العراق بعبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، اليوم الأربعاء، عن استهداف عجلة تابعة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي جنوبي البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ذكر بيان للخلية، أن "عبوة ناسفة انفجرت في تقاطع البطحاء بمحافظة ذي قار جنوبي العراق على عجلة حمل لإحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي".

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وأشارت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، إلى أن الانفجار أدى الى أضرار بإحدى العجلات، دون تسجيل أي إصابات بشرية.