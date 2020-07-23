شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى: نتواصل مع مصر من أجل اتفاق جماعى لحل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، معلقا على الأزمة الليبية، إن النيران أصبحت أقرب إلينا وصوتنا سيكون أعلى بما يخص أمننا.

وأضاف صبري بوقادوم في تصريحات لقناة روسيا اليوم، أن هناك تقارب أكبر في رؤية الحل بين الجزائر وتونس، مؤكدا أنهم يتواصلون مع الجانب المصري أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق جماعي لحل الأزمة الليبية.

وفى وقت سابق، استقبل وزيرالخارجية الروسي سيرجى لافروف في موسكو اليوم، نظيره الجزائري صبري بوقادوم، وفي مستهل اللقاء قدم وزير الخارجية الجزائري الشكر لروسيا على المساعدات الطبية التي قدمتها لبلاده لمواجهة كورونا.

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وأكد وزير الخارجية الجزائرى، أنه يوجد تنسيق كامل مع روسيا حول العديد من القضايا والأزمات في المنطقة.

وتندرج زيارة صبري بوقادوم إلى موسكو في إطار مواصلة المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى استعراض آفاق توسيع الشراكة الثنائية، بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وفق بيان للخارجية الجزائرية صدر أمس.