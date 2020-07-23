شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سقوط مراسل أثناء التصوير بسبب الإجهاد لارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مراسل قناة الإخبارية السعودية، عبد الله الغامدي، للسقوط على الأرض أثناء إجرائه لقاء مع أحد الضيوف، بسبب الإجهاد لارتفاع درجة الحرارة.

ومع ارتفاع حرارة الطقس والتصوير تحت أشعة الشمس الساطعة والحارقة، فقد مراسل قناة الإخبارية، عبد الله الغامدي، وعيه خلال إجرائه لقاء مباشرا على الهواء مع أحد الضيوف قبل أن يفقد توازنه ويحول الضيف دون سقوطه أرضا.

وانتقلت الكاميرا سريعا إلى الاستوديو، لكن الغامدي حرص على طمأنة الجمهور بعد ذلك، وقال إن الجو حار للغاية ودرجة الحرارة تصل إلى 50، موضحا أنه تعرض لإغماء بسيط لكنه عاد ليستكمل عمله.