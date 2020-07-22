شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 7 أيام.. إصلاح ومعالجة طرق بالعاصمة بمساحة 308 آلاف متر مربع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أعمال إصلاحات ومعالجة لطرقات العاصمة بمساحة تتجاوز ٣٠٨ آلاف متر مربع خلال ٧ أيام.

وأوضحت أمانة الرياض، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن أعمال صيانة الطرق في مدينة الرياض بدأت يوم 10 يوليو الماضي واستمرت حتى 16 يوليو.

Advertisements

وشملت أعمال صيانة الطرق في مدينة الرياض “السفلتة، وإصلاح هبوطات وحفر، ودهانات أرضية، وغسيل دهانات”.