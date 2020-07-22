شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الجوال.. طريقة سهلة للتحكم في «المُكَّيف» من أي مكان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر عبدالله السبع، الخبير والمتخصص في الشؤون التقنية، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة التحكم في المكيف من خلال الجوال.

وقال السبع، إنه من خلال استخدام قطعة تسمى Airconet تستطيع تتحكم بأي مكيف “سبليت” من خلال جوالك ومن أي مكان بالعالم.

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وأضاف عبدالله السبع أن سعر هذه القطعة لا يتجاوز الـ 219 دولار، وفائدتها الكبيرة إنه قبل الذهاب للغرفة تستطيع تشغل المكيف من أي مكان، وعندما تصل تجد المكان بارد، وأيضا تقدر قبل النوم إطفاء أي مكيف بالبيت من جوالك”.