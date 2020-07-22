كيم كارداشيان تطلب التعاطف مع زوجها لمعاناته من مرض نفسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ناشدت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الجمهور بإحاطة زوجها مغني الراب كانييه وست بمشاعر التعاطف والإشفاق لمعاناته من اضطراب ثنائي القطب، دفعه لإصدار سلسلة من التصريحات المشوشة في موضوعات من السياسة إلى الزواج.



وأطلقت كارداشيان النداء عبر حسابها على موقع إنستجرام في أول تصريح معلن من جانبها بخصوص مقابلات مع وست وتعليقات له على تويتر وظهوره في أماكن عامة على مدى أسابيع مما أثار القلق على الصحة النفسية للمغني الحائز على جائزة جرامي الموسيقية المرموقة.

وكتبت كارداشيان تقول "كما يعلم الكثيرون منكم فإن كانييه مصاب باضطراب ثنائي القطب" ووصفته بأنه "شخص رائع لكنه معقد".

ولم تتطرق كارداشيان لحديث وست عن اعتزامه المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر.

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ونظم وست تجمعا انتخابيا شابه سوء التنظيم بولاية ساوث كارولاينا مطلع الأسبوع لكنه لم يتحدث عن أي سياسات ملموسة.

وقالت كارداشيان "المقربون من كانييه يعرفون قلبه ويتفهمون أن كلماته لا تتماشى أحيانا مع نواياه".

وجاءت تصريحات كارداشيان بعد سلسلة من التغريدات التي كتبها وست في ساعة متأخرة من الليل وكان من بينها تغريدة قال فيها إنه يسعى للطلاق من كارداشيان. واختفت هذه التغريدة بعد دقائق. وتزوج وست وكارداشيان عام 2014 وأنجبا أربعة أطفال.

وأعلن وست عن إصابته باضطراب ثنائي القطب عام 2018 وعبر في الماضي عن أسفه لأنه يشعر بأن العقاقير التي يتناولها تكبل موهبته. ودخل المستشفى عام 2016 لتلقي العلاج النفسي.

وقالت كارداشيان، وهي أيضا سيدة أعمال في مجال مستحضرات التجميل وذاع صيتها عبر برنامج تلفزيون الواقع (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز)، إنها تحاول هي وأسرتها جلب المساعدة لوست وتحدثت عن الوصمة وسوء الفهم الذي يحيط بالمرض النفسي.

وأضافت "أناشد الإعلام والناس أن يغمرونا بمشاعر العطف والشفقة اللازمة حتى نستطيع اجتياز هذا الأمر".