السفارة الفرنسية في لبنان: لودريان سيصل الليلة إلى بيروت في زيارة رسمية

وسيلتقي وزير الخارجية الفرنسي غدا الخميس، ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القصر الجمهوري، ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في ​السرايا الحكومية، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، ووزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​، يليه ​مؤتمر​ صحافي في ​قصر بسترس، ولقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في ​بكركي​.

وسيزور الوزير الفرنسي ​مستشفى بيروت الحكومي​​، الجمعة القادم، ويتبعه لقاء حول التعليم الفرانكفوني مع رؤساء مؤسسات ​المدارس​ الفرانكفونية المعتمدة في لبنان و​ممثلي​ المدارس ​المسيحية​.