الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تلقى الملك سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اطمأن من خلاله على صحة الملك السعودي.

وكان مجلس الوزراء السعودي، عقد أمس الثلاثاء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس المجلس، عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، اطمأن مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية.

واطلع المجلس على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية.

وقرر المجلس التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتوقيع عليه.