وغرد الحساب "ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ محمد بن مران بن قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة". وأضاف الحساب "عزاؤنا لقبيلة الدواسر عامه وآل قويد خاصه ولجميع محبيه. لاتنسوه من دعواتكم". وشارك سعوديون عبر هاشتاغ #محمد_بن_مران_بن_قويد في "تويتر" بنعي الشيخ داعين له بالرحمة والمغفرة. الشيخ محمد بن مران، هو عقيد سعودي كما أنه أحد شيوخ قبيلة الدواسر وأسس مؤسسة خيرية اجتماعية تحمل اسمه.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. مقتل أحد مشايخ "قبيلة الدواسر" في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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