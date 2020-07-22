شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سعودى مسؤول للعربية: موضوع ضريبة الدخل ليس مطروحا للنقاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها عن مصدر سعودي مسؤول تأكيده أن دراسة تطبيق ضريبة الدخل لم تناقش في مجلس الوزراء السعودى.

وأضاف مصدر سعودى مسؤول: موضوع ضريبة الدخل ليس مطروحا للنقاش.

وفى وقت سابق أكدت رئاسة شئون الحرمين، أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ سلم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الكسوة لكبير سدنة الكعبة المشرفة.

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وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" نيابة عن خادم الحرمين الشريفين؛ سمو أمير منطقة مكة المكرمة يسلم الكسوة لكبير سدنة الكعبة المشرفة".