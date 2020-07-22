شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 5 إصابات وافدة بفيروس كورونا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل 5 إصابات وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1394 إصابة مؤكدة في البلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 826 تحليلًا مخبريًا ، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1108 متعافين.

وأفاد بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة.