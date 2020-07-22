شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 356 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9088 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2124 حالة .
وبحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مع نظيرها الماليزي أدهم بابا، اليوم الاثنين، سبل التعاون في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).
جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عقدته وزيرة الصحة الفلسطينية مع نظيرها الماليزي وسفير فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي، وشارك فيه مسؤولون من وزارتي الصحة في البلدين.
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