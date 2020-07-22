شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. سجدة مواطن جزائرى تشعل مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثارت صورة لمواطن جزائري يسجد لله على أرض المطار ضجة كبيرة في دولة الجزائر، وانتشرت على نطاق واسع في صفحات التواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة "النهار الجزائرية"، مساء اليوم الأربعاء، أن صفحة ولاية تلمسان نشرت صورة لمواطن جزائري تم إجلاؤه إلى الجزائر، وهو يسجد على أرض المطار.

وعلقت صفحة ولاية تلمسان الجزائرية بأنه من الصور التي ستظل راسخة في الأذهان والتي سيسجلها التاريخ، وذلك في إطار عملية مواصلة إجلاء الجزائريين العالقين في مختلف دول العالم، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".