شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الجيش الوطنى الليبى: سنستهدف أى قطعة بحرية معادية تتواجد بالمياه الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بحرية الجيش الوطني الليبي: سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية، وأضافت خلال مؤتمر صحفى للجيش الوطنى الليبى منعقد الآن: لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا". وحذرت البحرية الليبية، تركيا من الاقتراب من السواحل الليبية.

وفى وقت سابق، قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن هدف الجيش الوطني الليبي كان دائماً تثبيت الأمن في كافة ربوع الوطن.

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أنه لا يمكن وقف العمليات ضد المجموعات الإرهابية، متابعا: احترمنا المبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار. وأشار المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إلى أن الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات.

وفى وقت سابق، قال نائب المندوب السعودي في نيويورك: نجدد دعم الحل السياسي بليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف نائب المندوب السعودي في الأمم المتحدة: ندعم إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا. وتابع نائب مندوب السعودية في الأمم المتحدة: ندعم جهود وقف التدخلات بليبيا، وعلى الأطراف الليبية التعاون لإيجاد تسوية.