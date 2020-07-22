شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين بالسعودية: أمير مكة المكرمة يسلم الكسوة لكبير سدنة الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئاسة شئون الحرمين، أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ سلم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الكسوة لكبير سدنة الكعبة المشرفة.

وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" نيابة عن خادم الحرمين الشريفين؛ سمو أمير منطقة مكة المكرمة يسلم الكسوة لكبير سدنة الكعبة المشرفة".

وحسب وكالة الأنباء السعودية، سيتم استبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة جرياً على العادة في كل عام وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بالجديدة استعداداً لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.

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من جانب آخر، وتزامنا مع استعدادات موسم الحج، قامت رئاسة شئون الحرمين الشرفين بالمملكة العربية السعودية، برفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً للحج، وذلك جرياً على العادة السنوية فى الأول من ذي الحجة من كل عام، عقدت اليوم رئاسة الحرمين الشريفين، لقائها الإعلامى السنوى لاستعراض خطتها لموسم حج هذا العام 1441هـ تحت شعار "معًا محترزون.. جميعًا حذرون" "بسلام آمنين".

واستعرض فيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عبر الشبكة الافتراضية الخطة.ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، شاهد الجميع عرضًا مرئيًا حول مجهودات الرئاسة وخطتها لموسم حج هذا العام 1441هـ، ثم افتتح الدكتور عبد الرحمن السديس اللقاء بكلمة نوه فيها بما تتميز به المملكة من خبرات متراكمة فى خدمة الحج والحجاج.وقال السديس: "إن من توفيق الله وكرمه أن وفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لإقامة شعيرة حج هذا العام بأعداد محدودة من الحجاج نظراً لجائحة كورونا، حيث إن المملكة تضع سلامة الحجاج وأمنهم وأمانهم فى أولوية اهتماماتها وفوق كل اعتبار، مبيناً أنها بهذا الإجراء الموفق حفظت شعيريتين إسلاميتين فى غاية الأهمية (إقامة الشعيرة، وحفظ النفس البشرية).