شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور ولد الزحاف، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية اليوم /الأربعاء/ - إنه بعد إجراء 594 فحصًا، تم تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي إلى 6 آلاف و27 حالة.

وأضاف الزحاف، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 151 حالة تعافي ليصبح إجمالي الذين شفوا من الوباء 3 آلاف و977 حالة، في حين يتابع 1895 مصابا علاجهم في المستشفيات.

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