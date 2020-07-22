الجيش الإسرائيلي يلغي تمرينا تحسبا لهجوم من"حزب الله"

زين خليل/الخليج 365

ألغى الجيش الإسرائيلي، تمرينا عسكريا واسع النطاق كان من المقرر أن يجريه على الحدود الشمالية، تحسبا لرد انتقامي من قبل "حزب الله" اللبناني على الهجوم المنسوب لإسرائيل بالعاصمة السورية دمشق قبل يومين، بحسب إعلام عبري.

وقالت القناة (12) الخاصة، مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب بعد تهديد "حزب الله" اللبناني بالرد على مقتل أحد عناصره في قصف بمحيط مطار دمشق الدولي، الإثنين.

وفي هذا الإطار، قرر الجيش إلغاء التمرين الذي كان من المقرر إجراؤه بالحدود الشمالية، "لمنع التصعيد وتقليل خطر الاحتكاك في المنطقة"، بحسب المصدر ذاته.

ولم تحدد القناة الموعد الذي كان مقررا لانطلاق التدريب، لكنها نقلت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "يدرس الجيش التوقيت المناسب لتنفيذ التمرين في الشمال".

وقالت القناة إن "حزب الله" نشر مقطعا مصورا يظهر فيه خلية للحزب تستعد لاطلاق النار، فيما أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من الحزب أن الأخير رفع حالة التأهب في أعقاب الحادث.

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وقالت القناة: "في الماضي، عندما أطلق حزب الله تهديدات كان ينفذها، مثل إطلاق قذائف مضادة للدروع قبل عام على قرية أفيفيم".

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية، فيما رد الجيش على أهداف في لبنان.

وكانت هيئة البث الرسمية أكدت أن إسرائيل تخشى من رد "حزب الله"، بعدما أعلن التنظيم مساء الثلاثاء مقتل أحد عناصره ويدعى علي كامل محسن في الهجوم المنسوب للطيران الإسرائيلي، بمحيط مطار دمشق الدولي.

وبحسب المصدر ذاته، استهدف الهجوم المنسوب لإسرائيل أسلحة متطورة تم نقلها جواً من إيران إلى مطار دمشق الدولي.

وكان النظام السوري أعلن أنه تصدى مساء الإثنين، لهجوم صاروخي إسرائيلي قرب دمشق، أسفر عن إصابة 7 من جنوده.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.