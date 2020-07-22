لبنان.. "حزب الله" يشيّع أحد مقاتليه في قصف إسرائيلي بسوريا

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

شيّع "حزب الله" في لبنان، الأربعاء، جثمان أحد مقاتيله الذين قتلوا في سوريا جراء قصف إسرائيلي.

وقالت قناة المنار التابعة للحزب مساء اليوم إن حزب الله وأهالي بلدة عيتيت الجنوبية شيعوا "المجاهد" علي كامل محسن، الذي قتل جراء القصف الإسرائيلي "الغادر" في محيط مطار دمشق الدولي.

وأضافت: "ردد المشاركون الهتافات المنددة بأمريكا وإسرائيل قبل أن تقام الصلاة على الجثمان ويوارى في الثرى".

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وكان محسن قُتل جراء القصف الإسرائيلي، في محيط مطار دمشق الدولي، أثناء قتاله إلى جانب قوات نظام بشار الأسد.

وعادة لا يعلن حزب الله عن مقتل أو تشييع أفراد له في سوريا، من خلال بيانات رسميّة، وفي غالبيّة الأوقات تُسرّب هذه الأخبار عبر وسائل إعلاميّة موالية له أو عبر مجموعات عبر تطبيق الواتس آب.

وقصفت إسرائيل، ليل الإثنين، مواقع عسكرية تابعة لإيران في محيط مطار دمشق الدولي، وطال القصف مقرات حزب الله اللبناني.

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