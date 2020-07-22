جنبلاط: لبنان على وشك المجاعة ووزارة الذئاب تقرر تصدير الغنم

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

شن وليد جنبلاط، رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الأربعاء، هجوما حادا على الحكومة، متهما إياها بالعمل على "إفادة بعض التجار على حساب المواطن الفقير".‎

وقال جنبلاط، عبر حسابه بـ"تويتر": "البلاد على وشك الإفلاس والمجاعة وها هي الوزارة العتيدة وزارة الذئاب (الحكومة) تقرر تصدير الغنم من أجل الاضاحي، بالتحديد من أجل إفادة بعض التجار على حساب المواطن الفقير المحتاج".

ولم يصدر عن الحكومة، برئاسة حسان دياب، مثل هذا القرار، ولم يوضح جنبلاط إن كانت لديه معلومة عن قرار وشيك في هذا الشأن يحاول استباقه.‎

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ورفض حزب جنبلاط المشاركة في حكومة دياب، التي تتولى السلطة منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، في ظل احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

ويرزخ لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

كما يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل حكومة دياب، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط المحتجين.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.