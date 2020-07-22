نائب جزائري: مواقف عواصم عربية من قضية آيا صوفيا "ردة حضارية"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

وصف نائب إسلامي بالبرلمان الجزائري، الأربعاء، ردود فعل عواصم عربية حول قرار إعادة "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول إلى مسجد، بأنها "ردة حضارية" و"تعبير صارخ عن غيبوبة ذاتية".

جاء ذلك في مقال لناصر حمدادوش النائب بالبرلمان وعضو المكتب السياسي لحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) تحت عنوان "آيا صوفيا.. الأبعاد والدلالات".

وسرد حمدادوش في مقاله الذي نشره الحزب على صفحته بموقع فيسبوك، مختلف مواقف الحكومات الغربية من قضية آيا صوفيا معلقا عليها بالقول: "الغريب أن ينفِر الغربيون خِفافًا وثقالاً من أجل الإبقاء على آيا صوفيا كمتحف".

Advertisements

وتابع: "لكنّ الأغرب من ذلك كلّه هي ردود الأفعال التي ترجمت ذلك الرّعب غير المُستغرب من الرّياض والقاهرة وأبوظبي، كتعبيرٍ صارخٍ عن العطالة التاريخية والغيبوبة الذاتية في زمن الرّدة الحضارية عن الأمّة".

ومضى قائلا: "في الوقت الذي تتّجه فيه السّعودية إلى مزيدٍ من تبديد الدّيِن كما النّفط، والعبثية بذلك الرّصيد الرّوحي بالانسلاخ والتغريب، تتّجه تركيا إلى ذلك الوَصل المتصالح مع الإسلام والهويّة والتاريخ والحضارة".

وألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.