تونس.. إطلاق أول مسح للهجرة الدولية

تونس/ مروى الساحلي /الخليج 365

أعلن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في تونس، الأربعاء، عن انطلاق المسح الوطني للهجرة الدولية، هو الأول من نوعه بالبلاد.

وأكدت نادية الطويري المشرفة على المسح في مؤتمر صحفي، بالعاصمة تونس، أن "هذا المسح يعتبر الأول بالبلاد للهجرة الدولية وسيغطي كامل مناطق الوطن".

وأوضحت أنه سيبدأ من الشهر الجاري، وحتى مارس/آذار المقبل.

وتابعت: "المسح سيشمل عينة من الأسر تضم مختلف الفئات من مهاجرين، ومهاجرين عائدين، وأجانب مقيمين في تونس، ومهاجرين قسريين، والأشخاص الذين لم يسبق لهم أن هاجروا".

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وأوضحت الطويري أن هذا المسح سيشمل في مرحلة أولى 1860 منطقة موزعة على كامل البلاد أي ما يعادل 150 ألف أسرة .

ويهدف المسح إلى "المساهمة في إرساء نظام معلومات حول الهجرة في تونس ودراسة إشكالية الهجرة الدولية وأسبابها ودوافعها وحركيتها وآثارها وعلاقة الهجرة بالتنمية".

ويندرج المسح الذي ينظمه المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للهجرة (حكومي) بالتعاون مع المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، في إطار المشروع الأورومتوسطي الذي يهدف لإنجاز مسوح عن الهجرة الدولية في عدد من دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

ووفق إحصائيات رسمية، يبلغ عدد الأجانب في تونس 53 ألفا يمثلون جنسيات مختلفة منهم 12 ألفا من دول إفريقيا، في حين يبلغ عدد التونسيين المقيمين بالخارج مليونا و300 ألف تونسي أغلبهم يقيمون في فرنسا تليها إيطاليا ثم ألمانيا، فبلدان الخليج العربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.